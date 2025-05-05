Топдипломатка ЄС закликала Іран припинити військову підтримку Росії

Топдипломатка Європейського Союзу Кая Каллас провела телефонну розмову з очільником Міністерства закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі, у якій закликала Тегеран припинити військову допомогу Росії.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

У понеділок, 5 травня, Каллас поспілкувалася з Аракчі, щоб "наголосити на підтримці ЄС дипломатичних зусиль щодо ядерної проблеми та деескалації напруженості в регіоні".

Під час розмови вона закликала Іран припинити військову підтримку Росії та висловила занепокоєння щодо затриманих громадян ЄС і ситуації з правами людини.

Як відомо, Іран і Росія активно розвивають військову співпрацю після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Водночас на позір іранська сторона заперечує, що надає Москві військову допомогу.

Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.

У вересні член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів України.