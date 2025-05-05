Топ-дипломат ЕС призвала Иран прекратить военную поддержку России

Топ-дипломат Европейского Союза Кая Каллас провела телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в котором призвала Тегеран прекратить военную помощь России.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

В понедельник, 5 мая, Каллас пообщалась с Аракчи, чтобы "подчеркнуть поддержку ЕС дипломатических усилий по ядерной проблеме и деэскалации напряженности в регионе".

Во время разговора она призвала Иран прекратить военную поддержку России и выразила обеспокоенность в отношении задержанных граждан ЕС и ситуации с правами человека.

Как известно, Иран и Россия активно развивают военное сотрудничество после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В то же время, на вид, иранская сторона отрицает, что оказывает Москве военную помощь.

Официально Тегеран признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

В сентябре член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшайеш Ардестани признал, что России отправили иранские баллистические ракеты, которые ей нужны для обстрелов Украины.