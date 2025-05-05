Виступ глави МЗС Фінляндії в Берліні скасували через підозріле авто

Німецька поліція з міркувань безпеки скасувала виступ глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен, який планувався в понеділок у Федеральній академії політики безпеки у Берліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Організатори виступу міністерки оголосили про його скасування з міркувань безпеки.

"Перед будівлею було припарковано автомобіль з порушенням правил, а жінка, яка керувала ним, зникла з місця події. Це був невеликий чорний автомобіль", – розповіла кореспондентка Yle, яка перебувала на місці події.

Влада розглядає ситуацію як загрозу вибуху.

За інформацією Yle, Валтонен вже перебувала поблизу будівлі, але органи, відповідальні за безпеку, не дали їй дозволу на в'їзд.

Зараз органи безпеки розслідують, чому автомобіль був припаркований неправильно перед будівлею і чи становить він загрозу безпеці людей, які перебувають у будівлі.

В Академії були присутні близько 100 експертів з питань безпеки, які прибули, щоб послухати аналіз міжнародної ситуації, зроблений міністром закордонних справ. Захід Академії мав відбутися в прусському замку Шенхаузен у районі Панков.

Валтонен встигла зустрітися з майбутнім міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем під час сніданку перед початком заходу академії.

Як повідомлялося, 5 травня пропалестинські протестувальники перервали виступ міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса у місті Вагенінген під час святкування дня визволення Нідерландів.