Выступление главы МИД Финляндии в Берлине отменили из-за подозрительного автомобиля

Немецкая полиция из соображений безопасности отменила выступление главы МИД Финляндии Элины Валтонен, которое планировалось в понедельник в Федеральной академии политики безопасности в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Организаторы выступления министра объявили о его отмене из соображений безопасности.

"Перед зданием был припаркован автомобиль с нарушением правил, а женщина, которая им управляла, скрылась с места происшествия. Это был небольшой черный автомобиль", – рассказала корреспондент Yle, которая находилась на месте происшествия.

Власти рассматривают ситуацию как угрозу взрыва.

По информации Yle, Валтонен уже находилась возле здания, но органы, ответственные за безопасность, не дали ей разрешения на въезд.

Сейчас органы безопасности расследуют, почему автомобиль был припаркован неправильно перед зданием и представляет ли он угрозу безопасности людей, находящихся в здании.

В Академии присутствовали около 100 экспертов по вопросам безопасности, которые прибыли, чтобы послушать анализ международной ситуации, сделанный министром иностранных дел. Мероприятие Академии должно было состояться в прусском замке Шенхаузен в районе Панков.

Валтонен успела встретиться с будущим министром иностранных дел Германии Йоганом Вадефулем во время завтрака перед началом мероприятия академии.

Как сообщалось, 5 мая пропалестинские протестующие прервали выступление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в городе Вагенинген во время празднования дня освобождения Нидерландов.