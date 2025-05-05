У Нідерландах пропалестинські протестувальники перервали виступ міністра оборони

Пропалестинські протестувальники перервали виступ міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса у місті Вагенінген під час святкування дня визволення Нідерландів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

У Вагенінгені демонстранти протестували проти приїзду прем'єр-міністра Діка Схоофа та інших представників правого уряду. Демонстранти стояли навпроти будівлі, де відбувалася зустріч делегації з Гааги.

фото ANP

Йдеться про групу з близько 150 осіб, які, серед іншого, несли палестинський прапор. Про протест було оголошено заздалегідь. Організатори вважають, що у Вагенінгені, як "місті визволення і свободи", немає місця для Схоофа і Босма (спікер нижньої палати парламенту) та "крайньо правої ідеології, яку вони представляють".

"Їхня присутність є плямою на дусі 5 травня, який закликає до активної та безумовної відданості свободі, миру, рівності та справедливості в Нідерландах і за їх межами", – заявили організатори.

Поліція заарештувала п'ятьох осіб за протести під час виступу міністра оборони. Принаймні одна людина вибігла на площу 5 травня під час його виступу. Серед іншого, лунали гасла "Вільна Палестина".

Поліція повідомляє, що протестувальники перелізли через огорожу.

Брекельманс час від часу робив паузи під час втручання поліції. Наприкінці він сказав: "Я також звертаюся до людей, яких ми щойно бачили тут: давайте триматися разом і не давати себе нацькувати один на одного, це те, що ми всі маємо робити".

Нещодавно у Лондоні затримали двох пропалестинських протестувальників, які розсипали на Тауерському мосту червоний порошок перед тим, як там мали пробігати учасники марафону.

А в середині квітня в Амстердамі затримали частину пропалестинських активістів, які зайняли будівлю університету, вимагаючи від нього розірвати звʼязки з Ізраїлем.