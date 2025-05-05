Трамп поговорив з Ердоганом, хоче його сприяння для завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп розповів, що мав розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом – у якій йшлося у тому числі про російсько-українську війну, та анонсував взаємні візити.

Як повідомляє "Європейська правда", заява про це з’явилась у соцмережах Трампа.

Дональд Трамп повідомив про "дуже хорошу і продуктивну" розмову з Ердоганом, зазначивши, що вони говорили про російсько-українську війну, ситуацію у Сирії, секторі Гази та інші питання.

"Президент запросив мене до Туреччини у якусь дату у майбутньому, і, так само, він приїде у Вашингтон", – зазначив Трамп.

Він додав, що за попередньої каденції мав "чудові відносини" з Ердоганом, та що тоді вдалося звільнити затриманого у Туреччині пастора Ендрю Брансона.

"У будь-якому разі, очікую роботи з президентом Ердоганом для припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною – зараз!", – додав Трамп.

Нагадаємо, вихідними Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитись неможливим.

Перед тим держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може відмовитися від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.