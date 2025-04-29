Рубіо знову попередив, що США можуть відмовитись від "посередництва" між РФ і Україною

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Рубіо оголосила на брифінгу Держдепу 29 квітня речниця відомства Теммі Брюс.

У заяві Рубіо заявив, що "зараз настав час, коли обидві сторони" – Україна та Росія – "повинні висунути конкретні пропозиції щодо припинення конфлікту".

"Рішення про те, як діяти далі, тепер належить президенту (Трампу. – Ред.). Якщо прогрес не буде досягнутий, ми відмовимося від ролі посередників у цьому процесі", – ідеться в заяві.

Речниця Держдепу відмовилась уточнювати, про які часові рамки може йтись, водночас додала, що це – "дуже чітка заява" Рубіо.

Пізніше Брюс додала, що конкретні пропозиції в заяві стосуються "досягнення повного, тривалого припинення вогню".

"Не триденного, щоб можна було святкувати щось інше. Повне, тривале припинення вогню і закінчення конфлікту", – сказала вона, вочевидь маючи на увазі "триденне перемирʼя" Путіна.

Кілька днів тому державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.

За інформацією FT, європейські та українські посадовці побоюються, що Дональд Трамп може оголосити про вихід із "мирних переговорів" з Києвом і Москвою, використовуючи як привід навіть незначний прогрес.