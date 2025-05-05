Трамп поговорил с Эрдоганом, хочет его содействия для завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором речь шла, в том числе, о российско-украинской войне, и анонсировал взаимные визиты.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом появилось в соцсетях Трампа.

Дональд Трамп сообщил о "очень хорошей и продуктивной" беседе с Эрдоганом, отметив, что они говорили о российско-украинской войне, ситуации в Сирии, секторе Газа и других вопросах.

"Президент пригласил меня в Турцию на какую-то дату в будущем, и так само он приедет в Вашингтон", – отметил Трамп.

Он добавил, что при предыдущем президентстве имел „прекрасные отношения" с Эрдоганом, и что тогда удалось освободить задержанного в Турции пастора Эндрю Брансона.

"В любом случае, ожидаю работы с президентом Эрдоганом для прекращения бессмысленной, но смертоносной войны между Россией и Украиной – сейчас!", – добавил Трамп.

Напомним, в выходные Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться невозможным.

Перед этим госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может отказаться от "роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.