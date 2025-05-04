Трамп допустив, що може не досягти мирної угоди між Україною і Росією

Президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитись неможливим через велику ненависть між сторонами.

Про це він сказав у інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

На запитання про війну Росії та зусилля адміністрації Трампа з метою її припинення, Трамп відповів, що були моменти, коли він був близький до того, щоб відмовитися від посередницької ролі.

"Іноді я (був) близький до цього, але ставались позитивні речі", – сказав Трамп, пояснюючи, чому він досі не кинув своїх "мирних зусиль".

Водночас він підтвердив, що все ще може це зробити. "Ну, буде час, коли я скажу: "Гаразд, продовжуйте. Продовжуйте бути дурними і продовжуйте воювати", – сказав Трамп.

Він визнав, що досягти домовленості між двома воюючими країнами може бути нереалістично, хоча він також сказав, що, на його думку, угода може бути "досить близькою".

"Можливо, це нездійсненно… Щоб ви розуміли, Крістен, між цими двома чоловіками (Зеленським і Путіним. – Ред.), а також, відверто кажучи, між деякими солдатами, існує величезна ненависть. Між генералами. Вони три роки жорстоко воюють. Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси досягти цього", – сказав президент США.

Трамп також сказав, що по мирній угоді вдалось наблизитись з однією зі сторін, і не вдалось – з іншою, але не став уточнювати, про Україну чи про Росію іде мова.

Нагадаємо, у вівторок державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.

У Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль.