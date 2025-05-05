ЗМІ: комісар Орбана хотів затримати план ЄС з відмови від російських енергоносіїв

Єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї в останній момент висунув заперечення щодо дорожньої карти Єврокомісії з поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв.

Про це стало відомо порталу Politico, передає "Європейська правда".

Варгеї, за словами трьох джерел Politico, наклав процедурне заперечення на пропозицію щодо відмови від енергоносіїв з Росії за кілька годин до її очікуваного оприлюднення у вівторок, 6 травня.

Одне з джерел додало, що з огляду на проросійську орієнтацію енергетичної політики Угорщини, крок угорського єврокомісара одразу сприйняли як "політичний".

Що саме не влаштувало Варгеї у плані, незрозуміло, особливо зважаючи на те, що його посада в Єврокомісії стосується охорони здоров'я та захисту тварин.

Раніше офіційно анонсувалось, що Європейська комісія у Страсбурзі у вівторок затвердить дорожню карту повного припинення імпорту енергоносіїв з Росії і представить її журналістам.

Заперечення угорського комісара не мають завадити публікації, зазначає Politico.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія оцінює, чи може вона законодавчо заборонити компаніям ЄС підписувати нові контракти на постачання російського викопного палива.