СМИ: комиссар Орбана хотел задержать план ЕС по отказу от российских энергоносителей

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи в последний момент выдвинул возражения против дорожной карты Еврокомиссии по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей.

Об этом стало известно порталу Politico, передает "Европейская правда".

Варгеи, по словам трех источников Politico, наложил процедурное возражение на предложение об отказе от энергоносителей из России за несколько часов до его ожидаемого обнародования во вторник, 6 мая.

Один из источников добавил, что, учитывая пророссийскую ориентацию энергетической политики Венгрии, шаг венгерского еврокомиссара сразу восприняли как "политический".

Что именно не устроило Варгею в плане, непонятно, особенно учитывая, что его должность в Еврокомиссии касается здравоохранения и защиты животных.

Ранее официально анонсировалось, что Европейская комиссия в Страсбурге во вторник утвердит дорожную карту полного прекращения импорта энергоносителей из России и представит ее журналистам.

Возражения венгерского комиссара не должны помешать публикации, отмечает Politico.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия оценивает, может ли она законодательно запретить компаниям ЕС подписывать новые контракты на поставки российского ископаемого топлива.