Єврокомісія представить дорожню карту припинення імпорту енергоносіїв з РФ

У вівторок, 6 травня, колегія Європейської комісії у Страсбурзі (Франція) затвердить дорожню карту повного припинення імпорту енергоносіїв з Росії і представить її журналістам.

Про це під час брифінгу в Брюсселі 5 травня повідомив речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер, передає кореспондентка "Європейської правди".

Речник Єврокомісії повідомив, що у Страсбурзі єврокомісари обговорять дорожню карту припинення імпорту енергоносіїв з Росії і затвердять її.

"Завтра колегія обговорить дорожню карту припинення імпорту російських енергоносіїв. Комісар Йоргенсен представить її о 15:30 в пресзалі Європарламенту в Страсбурзі", – заявив де Кеерсмахер.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія оцінює, чи може вона законодавчо заборонити компаніям ЄС підписувати нові контракти на постачання російського викопного палива.

Комісія також працює над юридичними варіантами, які дозволять компаніям ЄС розірвати існуючі контракти на постачання газу з Росією без застосування штрафних санкцій.

Про те, як обривала енергетичні зв’язки з РФ Польща, читайте у статті Курс на енергетичну незалежність: як Польща відмовилась від російського газу.