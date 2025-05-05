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Трамп висловився про триденне "перемирʼя" Путіна

Новини — Понеділок, 5 травня 2025, 21:25 — Олег Павлюк

Президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція Владіміра Путіна про так зване "триденне перемирʼя" – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.

Про це він сказав журналістам під час спілкування в Білому домі 5 травня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп, говорячи про "мирні зусилля" в контексті російсько-української війни, сказав, що "ми перебуваємо в хорошому становищі для укладення угоди", і обидві сторони цього прагнуть.

"Як ви знаєте, Путін щойно оголосив про триденне перемир'я, що не здається великим досягненням, але це дуже багато, якщо знати, з чого ми починали", – сказав він.

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Президент США пояснив, що, на його думку, раніше Росія не була готова ні до якого "перемирʼя", бо його попередник Джо Байден "три роки не розмовляв з Путіним".

Раніше Путін оголосив про чергове "перемир’я" в російсько-українській війні – у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог раніше відкинув оголошену хазяїном Кремля пропозицію "триденного перемирʼя", заявивши, що Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню.

У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне ‘перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, в той же час не погіршуючи свої позиції на фронті.

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Трамп Путін
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