У Литві закликали не піддаватися на пропаганду РФ після оголошеного Путіним "перемир'я"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи заяву господаря Кремля Владіміра Путіна про "триденне перемирʼя", закликав не піддаватись на пропаганду РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить Delfi.

За його словами, Росія намагається переконати насамперед Вашингтон у тому, що саме її армія "є абсолютно домінуючою стороною" у війні проти України.

"Ми знаємо, що це неправда – Україна утримує лінію фронту...але правда в тому, що дійсно багато що залежить від Путіна. Нам потрібно продовжувати тиснути і не піддаватися пропагандистському наративу про те, що все в його волі", – додав міністр.

Напередодні Путін оголосив про чергове "перемир’я" в російсько-українській війні – у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що триденного перемир’я, оголошеного главою Кремля, недостатньо, потрібен справедливий і тривалий мир.

У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне ‘перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, в той же час не погіршуючи свої позиції на фронті.