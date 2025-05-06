Стармер та Макрон закликали РФ погодитися на 30-денне перемир’я

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели розмову, під час якої вони обговорили війну в Україні та закликали Росію погодитися на 30-денне припинення вогню.

Про це йдеться на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

Лідери країн обговорили необхідність того, щоб Росія погодилася на 30-денне припинення вогню задля забезпечення змістовних мирних переговорів.

Стармер акцентував, що Україна вже продемонструвала готовність і бажання сісти за стіл переговорів і виступає стороною миру.

Окрім цього, Макрон та Стармер поспілкувалися щодо майбутнього саміту між Великою Британією та Францією, який відбудеться пізніше цього року, і домовилися про посилення амбіцій між двома країнами в усіх сферах, зокрема у сфері оборони, безпеки та боротьби з нелегальною міграцією.

Раніше очільник Кремля Владімір Путін оголосив про чергове "перемир’я" в російсько-українській війні – у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог відкинув оголошену хазяїном Кремля пропозицію "триденного перемирʼя", заявивши, що Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню.

У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне ‘перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, одночасно не погіршуючи свої позиції на фронті.

Водночас американський президент Дональд Трамп вважає, що пропозиція Путіна про так зване "триденне перемирʼя" – це "дуже багато" у порівнянні з тим, що було раніше.