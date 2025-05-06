Стармер и Макрон призвали РФ согласиться на 30-дневное перемирие

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели беседу, в ходе которой обсудили войну в Украине и призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Об этом говорится на сайте британского правительства, пишет "Европейская правда".

Лидеры стран обсудили необходимость того, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня для обеспечения содержательных мирных переговоров.

Стармер акцентировал, что Украина уже продемонстрировала готовность и желание сесть за стол переговоров и выступает стороной мира.

Кроме этого, Макрон и Стармер пообщались о будущем саммите между Великобританией и Францией, который состоится позже в этом году, и договорились об усилении амбиций между двумя странами во всех сферах, в частности в сфере обороны, безопасности и борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее глава Кремля Владимир Путин объявил об очередном "перемирии" в российско-украинской войне – в дни празднования в России Дня Победы. Оно должно начаться с полуночи 8 мая и продлиться до полуночи 11 мая.

Специальный представитель президента США Кит Келлог отверг объявленное хозяином Кремля предложение "трехдневного перемирия", заявив, что Штаты заинтересованы в долгосрочном прекращении огня.

В британской разведке считают, что анонсированное главой Кремля трехдневное "перемирие" под празднование 9 мая имеет целью показать якобы открытость России к каким-то договоренностям и ограничить Украину в дальнобойных ударах, в то же время не ухудшая свои позиции на фронте.

В то же время американский президент Дональд Трамп считает, что предложение Путина о так называемом "трехдневном перемирии" – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.