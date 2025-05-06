Польща розпочала будівництво другого фрегата на тлі оновлення флоту

У польській Гдині відбулося урочисте "палення бляхи", що символізує початок будівництва нового багатоцільового фрегата для польського флоту ORP Burza.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Це другий корабель із серії трьох запланованих фрегатів програми "Мечник", які мають стати бойовим кістяком польського флоту.

Глава Міноборони Владислав Косіняк-Камиш підкреслив, що Балтійське море має ключове значення, тому "ми будуємо потенціал стримування, а програма "Мечник" реалізує стратегію стримування і оборони".

Міністр додав, що дедалі частіше трапляються інциденти, які перевіряють польську пильність і дієздатність.

"Минулого тижня на мою вказівку генеральний командувач виділив додаткові літаки для патрулювання неба над Балтійським морем, вертольоти. Ми посилюємо потенціал стримування і оборони. Ми будемо робити це поступово", – сказав Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що нам потрібне найкраще, сучасне обладнання, таке як фрегати, що будуються в рамках програми "Мечник".

Косіняк-Камиш запевнив, що філософія ключової ролі Балтійського моря та його розвитку, комунікаційних шляхів, транспорту та критичної інфраструктури є для уряду абсолютним пріоритетом.

Програма "Мечник" – це найбільша програма модернізації польського військово-морського флоту. Її метою є будівництво трьох сучасних багатоцільових фрегатів, які стануть основною бойовою силою польського флоту, замінивши застарілі кораблі типу Oliver Hazard Perry.

Наразі триває будівництво першого "Мечника", майбутнього ORP Wicher, який має стати на службу у 2028 році.

Другий фрегат, будівництво якого символічно розпочалося в понеділок, отримає назву ORP Burza. Цей корабель, згідно з планом, має вступити в службу у 2030 році. Третій фрегат – ORP Huragan – має вступити в службу на межі 2031 і 2032 років.

"Мечник" – це сучасні багатоцільові фрегати, конструкція яких базується на британському проєкті Arrowhead 140, адаптованому до вимог польських збройних сил.

Одним з основних завдань фрегатів буде протиповітряна оборона; вони будуть, серед іншого, оснащені пусковими установками британських протиповітряних ракет CAMM і CAMM-ER. На "Мечнику" також будуть встановлені гармати з дальністю стрільби до 40 км і протикорабельні ракети, здатні вражати цілі на відстані понад 200 км.

Кораблі довжиною понад 140 м мають, серед іншого, захищати судноплавні шляхи та енергетичну інфраструктуру, а також виконувати завдання в рамках Постійних груп кораблів НАТО. Договір на будівництво фрегатів був підписаний між Агентством озброєння та консорціумом PGZ Miecznik у 2021 році.

Початкова вартість договору становила близько 8 млрд злотих, проте в результаті укладених додатків наприкінці 2023 року вона зросла до близько 15 млрд злотих.

Наразі основу польського флоту складають два ракетні фрегати типу Oliver Hazard Perry – ORP Gen. T. Kościuszko та ORP Gen. K. Pułaski, які увійшли до складу флоту США у 1980 році, а на початку XXI століття були передані польському військово-морському флоту.

Нагадаємо, Польща подала заявку на застосування винятку з бюджетних правил ЄС, що дозволить їй зберегти високі видатки на оборону без ризику порушень.