Польща попросила у ЄС винятку з бюджетних правил задля високих видатків на оборону

Польща подала заявку на застосування винятку з бюджетних правил ЄС, що дозволить їй зберегти високі видатки на оборону без ризику порушень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Виняток дозволяє збільшити витрати, незважаючи на процедуру надмірного дефіциту.

"Національна клаузула дозволяє відійти від рекомендованого Радою Ecofin шляху витрат до рівня приросту витрат на оборону порівняно з ситуацією перед війною в Україні. Згідно з оцінками, зростання витрат на оборону за визначенням ЄС COFOG в Польщі, порівняно з 2021 роком, у 2024-25 роках становитиме відповідно 1,1% ВВП і 1,3% ВВП", – зазначено в повідомленні Мінфіну Польщі.

Міністерство нагадало, що 19 березня цього року Європейська комісія закликала держави-члени до скоординованого використання винятку через виняткові обставини, якими є агресія Росії проти України та погіршення безпекової ситуації.

На початку березня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "Європа готова до значного збільшення витрат на оборону".

Напередодні стало відомо, що Греція попросить Європейську комісію звільнити її видатки на оборону в 2026 році від бюджетних правил ЄС.

Перед цим Німеччина звернулася до Європейської комісії з проханням про звільнення від обмежень Європейського Союзу на запозичення коштів з метою збільшення витрат на оборону в найближчі роки.

Комісія сподівалася, що пропозиція буде широко підтримана 27 країнами ЄС і допоможе збільшити інвестиції ЄС в оборону на 650 млрд євро протягом наступних чотирьох років, щоб стримати потенційну агресію Росії.

Країни ЄС з високим державним боргом скептично ставляться до збільшення запозичень для витрат на оборону.