Польща почала військову операцію після провокацій літаків РФ над Балтією

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про початок нової військової операції, яка має посилити безпеку й контроль над повітряним простором у Балтійському регіоні, з огляду на провокації з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Під час церемонії вручення генеральських звань у п'ятницю Косіняк-Камиш повідомив, що у відповідь на інциденти за участю російських літаків у Балтійському регіоні польські Збройні сили розпочали нову операцію.

У межах операції, яка почалась цього тижня, були розгорнуті додаткові літаки та вертольоти для патрулювання польського повітряного простору на півночі.

З неофіційної інформації PAP випливає, що операція передбачає, серед іншого, переведення додаткових військових вертольотів з інших регіонів до баз у регіоні Балтійського моря та кордону з російською Калінінградською областю.

"Це відповідь на загрози, з якими ми маємо справу, зокрема інциденти, що стосуються нас або наших союзників – країн Північної та Балтійської Європи", – сказав глава Міноборони Польщі.

Наразі військово-повітряні сили країн НАТО беруть участь у постійній місії Baltic Air Policing, в межах якої по черзі надають авіацію для захисту повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, які не мають власних військово-повітряних сил.

У квітні шведські винищувачі Gripen, які заступили на патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі, вперше піднімали через присутність російського військового літака.