Скандальний Браун зірвав у Катовіце прапор ЄС і витер ним взуття

Скандальний кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун відзначився новим інцидентом у Катовіце, де зірвав прапор ЄС і витер ним взуття.

Політик опублікував відеозапис у соціальних мережах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Інцидент стався в Міністерстві промисловості в Катовіце. Браун мав прибути туди з "депутатським втручанням у справі ліквідації польської гірничодобувної промисловості".

"Тут Польща, а не Брюссель!" – написав кандидат у президенти під відео, яке розмістив в X.

Tu jest Polska 🇵🇱 nie Bruksela! pic.twitter.com/MxGOoaufUe – Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) May 6, 2025

На записі видно, як Браун знімає прапор. За мить він хоче вийти з будівлі з прапором. Коли співробітники міністерства попросили його залишити прапор, він відповів: "Дитино, змилуйся над собою. Як ти не соромишся? Люди, бійтеся Бога".

У якийсь момент Браун кидає прапор на землю.

"Немає такого. Немає такої держави. Слава Богу, ще немає такої держави, тому ми не будемо в Польщі, в польському міністерстві, виставляти символи ворожих нам організацій, які, слава Богу, не мають державного статусу. Такі емблеми не мають жодного правового захисту на території Польщі, – заявив кандидат у президенти.

За мить Браун наступив на прапор і витер ним взуття.

Під час голосування в Страсбурзі у вівторок Європейський парламент скасував імунітет депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Польська поліція також займається справою про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській під час мітингу Брауна.