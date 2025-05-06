Скандальный Браун сорвал в Катовице флаг ЕС и вытер им обувь

Скандальный кандидат в президенты Польши Гжегож Браун отличился новым инцидентом в Катовице, где сорвал флаг ЕС и вытер им обувь.

Политик опубликовал видеозапись в социальных сетях, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Инцидент произошел в Министерстве промышленности в Катовице. Браун должен был прибыть туда с "депутатским вмешательством в дело ликвидации польской горнодобывающей промышленности".

"Здесь Польша, а не Брюссель!" – написал кандидат в президенты под видео, которое разместил в X.

Tu jest Polska 🇵🇱 nie Bruksela! pic.twitter.com/MxGOoaufUe – Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) May 6, 2025

На записи видно, как Браун снимает флаг. Через мгновение он хочет выйти из здания с флагом. Когда сотрудники министерства попросили его оставить флаг, он ответил: "Ребенок, смилуйся над собой. Как ты не стыдишься? Люди, бойтесь Бога".

В какой-то момент Браун бросает флаг на землю.

"Нет такого. Нет такого государства. Слава Богу, еще нет такого государства, поэтому мы не будем в Польше, в польском министерстве, выставлять символы враждебных нам организаций, которые, слава Богу, не имеют государственного статуса. Такие эмблемы не имеют никакой правовой защиты на территории Польши, – заявил кандидат в президенты.

Через мгновение Браун наступил на флаг и вытер им обувь.

Во время голосования в Страсбурге во вторник Европейский парламент снял иммунитет депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Польская полиция также занимается делом о снятии украинского флага с здания городского совета в Белой Подляской во время митинга Брауна.