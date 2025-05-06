Європарламент позбавив імунітету українофоба Гжегожа Брауна

Під час голосування в Страсбурзі Європейський парламент скасував імунітет депутата Європарламенту Гжегожа Брауна, який є кандидатом у президентських виборах у Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Розслідування веде Окружна прокуратура у Варшаві у зв'язку з тим, що Браун у грудні 2023 року під час урочистостей у Сеймі за допомогою вогнегасника загасив ханукальні свічки.

Раніше імунітет Брауна в цій справі скасував польський парламент. У зв'язку з тим, що політик отримав мандат депутата Європарламенту на виборах до Європарламенту в червні 2024 року, прокуратура звернулася з проханням про скасування привілею, що захищає його від судової відповідальності, також до Європейського парламенту.

Образа групи осіб на релігійному ґрунті на території Сейму – не єдине звинувачення, яке досі почув Браун. Йдеться також про інцидент у Німецькому історичному інституті, де він заблокував лекцію про Голокост, та інцидент у краківському суді, з якого він виніс встановлену там суддями ялинку, а потім викинув її у смітник.

Ексцеси Гжегожа Брауна не залишаться безкарними, запевнив минулого тижня міністр юстиції, генеральний прокурор Адам Боднар.

Міністр підрахував, що клопотання про позбавлення Брауна імунітету, яке у вівторок розглянув Європейський парламент, стосується наміру пред'явити йому звинувачення у скоєнні семи злочинів.

"Два з них стосуються порушення тілесної недоторканності та образи лікаря – директора Національного центру кардіології. Три наступні стосуються різних хуліганських дій, а два останні звинувачення – скандальної поведінки Брауна в польському Сеймі – публічної образи предмета релігійної пошани та порушення недоторканності тіла особи, яка втрутилася", – написав Боднар в X.

Міністр також нагадав про недавні дії Брауна, які є предметом розслідування прокуратури, зокрема у справі про позбавлення волі лікарки в лікарні в Олесніці.

16 квітня Браун увірвався до цієї лікарні і намагався перешкодити роботі гінеколога Гізелі Ягельської. Лікарка провела аборт на 36-му тижні вагітності пацієнтці, яка перебувала у важкому психічному стані.

Браун заявив, що в лікарні він здійснював "громадянське затримання", тоді як лікарка, яка була на чергуванні, не могла дістатися до своїх пацієнток. Розслідування цієї справи веде районна прокуратура в Олесніці.

Глава Мін'юсту також нагадав про "скандальні висловлювання" Брауна під час президентських дебатів, які також є предметом інтересу прокуратури. Йдеться про провадження у справі про образу євреїв та заклики до ненависті.

Інше провадження, як поліції, так і прокуратури, про яке нагадав генеральний прокурор, ведеться у справі передвиборчого мітингу Брауна 30 квітня в Білій Підляській, коли з будівлі міської ради було знято прапор України.

Браун, якого в січні 2025 року було виключено з партії "Конфедерація", також наразі виключений з засідань Європейського парламенту у зв'язку з його висловлюваннями під час дебатів про гендер та зривом урочистостей з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

Парламент приймає рішення про скасування імунітету простою більшістю голосів. Відповідно до правил ЄС, після голосування голова ЄП Роберта Метсола повинна негайно передати рішення до компетентного органу держави-члена (в такому випадку до польської прокуратури).

Наразі ЄП також розглядає інші заяви про скасування імунітету польських євродепутатів. Процедури були розпочаті щодо євродепутатів від партії "Право і справедливість" Міхала Дворчика та Даніеля Обайтка.

На початку квітня ЄП скасував імунітет іншим євродепутатам цієї партії, Маріушу Камінському та Мацею Вонсіку, а в середині березня – голові делегації "ПіС" в ЄП Адаму Белану.

У попередньому скликанні Європарламент скасував імунітет чотирьох польських євродепутатів від тієї ж партії – Беати Кемпи, Беати Мазурек, Патрика Які та Томаша Поремби.

Скасування імунітету не означає визнання євродепутата винним, а лише дозволяє національним судовим органам проводити розслідування або судовий процес. Депутати Європарламенту обираються відповідно до національного виборчого законодавства, тому якщо їх визнають винними у скоєнні злочину, рішення про позбавлення їх мандата належить до компетенції органів влади держави-члена.