Палата представників США підтримала проєкт щодо покарання влади Грузії за відкат демократії

Палата представників США підтримала так званий закон MEGOBARI, що передбачає покарання влади Грузії за демократичний відкат і водночас закладає підвалини для поглиблення двосторонньої співпраці, коли ситуація зміниться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться зокрема у заяві членів Конгресу демократа Стіва Коена, республіканців Джо Вілсона і Річарда Хадсона, а також демократа Марка Візі.

Абревіратура назви законопроєкту MEGOBARI співзвучна з грузинським словом "друг", його англомовна назва розшифровується як "Мобілізація і вдосконалення можливостей Грузії для розбудови відповідальності, стійкості та незалежності".

У Палаті представників проєкт підтримали 349 голосами. Він пройшов ретельні обговорення між обома партіями та обома палатами, тож очікується, що подальший його рух буде швидким.

Як зазначають, MEGOBARI передбачає cанкціх проти посадовців "Грузинської мрії", яких вважаають залученими у корупцію чи причетними до підриву суверенітету Грузії.

Також у ньому визначають механізм поглиблення співпраці між США та Грузією після її повернення на демократичний шлях.

Крім того, він вимагає доповіді про діяльність Росії і Китаю, спрямовану проти демократії і суверенітету Грузії.

"Схвалення акту MEGOBARI є сильним сигналом для грузинського народу про те, що США підтримують його у боротьбі за демократію…. Акт MEGOBARI надає допомогу, передбачаючи санкції проти маріонеток Путіна і обіцяючи поглиблення відносин, коли демократію і суверенітет Грузії буде відновлено", – зазначив конгресмен Коен.

"Цей проєкт ставить посадовців "Грузинської мрії" перед вибором – відвернутися від Іванішвілі з його диктаторськими намірами, чи потрапити під санкції. Суверенітет Грузії ще можна врятувати", – зазначив конгресмен Вілсон.

Початково проєкт внесли ще у 2024 році у відповідь на ухвалення в Грузії закону про "іноагентів".

Нагадаємо, 7 травня партія влади Грузії "Грузинська мрія" має обирати нового голову.