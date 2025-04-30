"Грузинська мрія" затвердить нового голову партії 7 травня

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" обере нового голову партії 7 травня.

Про це йдеться в заяві політичної ради партії, цитує Эхо Кавказа, передає "Європейська правда".

Рішення про вибір наступника Іраклія Гарібашвілі, який пішов з посади 25 квітня, на майбутньому з'їзді було прийнято на засіданні ради 30 квітня.

"Члени ради обговорили два питання порядку денного. Затверджено, що 7 травня відбудеться з'їзд політичного об'єднання "Грузинська мрія", на якому буде обрано нового голову партії", – йдеться у заяві.

Також там зазначили, що на засіданні також було схвалено оновлений склад політради, який буде затверджено на з'їзді 7 травня.

Гарібашвілі оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра наприкінці січня 2024 року. А вже 1 лютого він очолив керівну партію "Грузинська мрія".

Натомість колишній голова партії Іраклій Кобахідзе став новим прем'єр-міністром Грузії, яка за його правління посилила антизахідний розворот та зупинила зближення з ЄС.

Гарібашвілі довгий час працював у "Карту Груп" фактичного керівника Грузії, проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Більше у статті: Ще більш проросійська Грузія: чому зміна уряду в Тбілісі лише прискорить зближення з Москвою.