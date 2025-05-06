Палата представителей США поддержала проект о наказании властей Грузии за откат демократии

Палата представителей США поддержала так называемый закон MEGOBARI, который предусматривает наказание властей Грузии за демократический откат и одновременно закладывает основы для углубления двустороннего сотрудничества, когда ситуация изменится.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится, в частности, в заявлении членов Конгресса демократа Стива Коэна, республиканцев Джо Уилсона и Ричарда Хадсона, а также демократа Марка Визи.

Аббревиатура названия законопроекта MEGOBARI созвучна грузинскому слову "друг", его англоязычное название расшифровывается как "Мобилизация и совершенствование возможностей Грузии для развития подотчетности, устойчивости и независимости".

В Палате представителей проект поддержали 349 голосами. Он прошел тщательные обсуждения между обеими партиями и обеими палатами, поэтому ожидается, что его дальнейшее продвижение будет быстрым.

Как отмечается, MEGOBARI предусматривает санкции против должностных лиц "Грузинской мечты, которых считают причастными к коррупции или подрыву суверенитета Грузии.

Также в нем определяется механизм углубления сотрудничества между США и Грузией после ее возвращения на демократический путь.

Кроме того, он требует доклада о деятельности России и Китая, направленной против демократии и суверенитета Грузии.

"Одобрение акта MEGOBARI является сильным сигналом для грузинского народа о том, что США поддерживают его в борьбе за демократию... Акт MEGOBARI оказывает помощь, предусматривая санкции против марионеток Путина и обещая углубление отношений, когда демократия и суверенитет Грузии будут восстановлены", – отметил конгрессмен Коэн.

"Этот проект ставит чиновников "Грузинской мечты" перед выбором – отвернуться от Иванишвили с его диктаторскими намерениями или попасть под санкции. Суверенитет Грузии еще можно спасти", – отметил конгрессмен Уилсон.

Напомним, 7 мая партия власти Грузии „Грузинская мечта" должна избрать нового председателя.