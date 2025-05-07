Що має робити Європа у відповідь на політику Трампа – поради Борреля

2 травня Федеральне відомство Німеччини із захисту конституції ухвалило рішення, що партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) слід класифікувати як ультраправий, екстремістський рух. У відповідь держсекретар США Марко Рубіо виступив на захист АдН і засудив це рішення як прояв "тиранії під прикриттям".

Як і виступ віцепрезидента США Джей Ді Ванса на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, а також неодноразова публічна підтримка європейських ультраправих з боку Ілона Маска, ці заяви свідчать: Сполучені Штати більше не є союзником Європи. Вони стали її противником.

Про те, як має діяти Європа у відповідь на політику Дональда Трампа, читайте в колонці високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки (2019-2024) Жозепа Борреля Незалежність від Сполучених Штатів Трампа: 4 кроки для Європи. Далі – стислий її виклад.

Боррель попереджає, що сподіватися на відновлення трансатлантичних відносин – вкрай ризиковано, тому пропонує Євросоюзу конкретні поради щодо того, як діяти далі.

По-перше, Європа має рішуче відповісти на торговельну війну Трампа і не піддаватися на його шантаж у сфері регулювання цифрових гігантів.

По-друге, Європа має цілеспрямовано здобувати стратегічний суверенітет у сфері оборони та високих технологій.

По-третє, ми повинні об’єднатися з іншими країнами, які постраждали від агресивної політики Трампа: Японією, Південною Кореєю, Канадою та Австралією.

Автор колонки нагадує, що перемоги Марка Карні в Канаді та Ентоні Альбанезе в Австралії доводять, що Захід не має наміру без бою поступатись новому нелібералізму.

"Варто створити "G6" – G7 без США – і вибудувати повністю європейську оборонну архітектуру за участі таких країн, як Велика Британія та Норвегія", – пропонує колишній топдипломат ЄС.

По-четверте, Європа має звернутися до країн Глобального Півдня, щоб зменшити тиск з боку Трампа й Путіна та зберегти багатосторонню систему.

"Але для цього доведеться змінити підходи: відійти від політики "фортеці Європа" щодо міграції і припинити поблажливість до ультраправого уряду прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Терпимість до нетерпимого в Газі позбавила нас більшої частини морального авторитету", – вважає Жозеп Боррель.

Чи реально проголосити незалежність Європи від США?

"На щастя, нещодавні заяви Фрідріха Мерца, новопризначеного канцлера Німеччини, свідчать, що навіть одна з найтрадиційніших атлантичних держав Європи усвідомлює нові виклики", – звертає увагу автор колонки.

Він закликає центристські сили Європи – християнських демократів, соціал-демократів, лібералів й зелених – об’єднатися, щоб разом протистояти Трампу.

"Домогтися незалежності Європи від США буде нелегко. Але якщо ми не діятимемо зараз – рішуче й згуртовано, – майбутнє нашої соціальної й демократичної моделі може бути похмурим", – попереджає колишній топдипломат ЄС.

Докланіше – в колонці Жозепа Борреля, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Незалежність від Сполучених Штатів Трампа: 4 кроки для Європи.