Что должна делать Европа в ответ на политику Трампа – советы Борреля

2 мая Федеральное ведомство Германии по защите конституции приняло решение, что партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) следует классифицировать как ультраправое, экстремистское движение. В ответ госсекретарь США Марко Рубио выступил в защиту АдГ и осудил это решение как проявление "тирании под прикрытием".

Как и выступление вице-президента США Джей Ди Ванса на Мюнхенской конференции по безопасности, а также неоднократная публичная поддержка европейских ультраправых со стороны Илона Маска, эти заявления свидетельствуют: Соединенные Штаты больше не являются союзником Европы. Они стали ее противником.

О том, как должна действовать Европа в ответ на политику Дональда Трампа, читайте в колонке высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2019-2024) Жозепа Борреля Независимость от Соединенных Штатов Трампа: 4 шага для Европы. Далее – краткое ее изложение.

Боррель предупреждает, что надеяться на восстановление трансатлантических отношений – крайне рискованно, поэтому предлагает Евросоюзу конкретные советы относительно того, как действовать дальше.

Во-первых, Европа должна решительно ответить на торговую войну Трампа и не поддаваться на его шантаж в сфере регулирования цифровых гигантов.

Во-вторых, Европа должна целенаправленно приобретать стратегический суверенитет в сфере обороны и высоких технологий.

В-третьих, Европа должна объединиться с другими странами, которые пострадали от агрессивной политики Трампа: Японией, Южной Кореей, Канадой и Австралией.

Автор колонки напоминает, что победы Марка Карни в Канаде и Энтони Альбанезе в Австралии доказывают, что Запад не намерен без боя уступать новому нелиберализму.

"Стоит создать "G6" – G7 без США – и выстроить полностью европейскую оборонную архитектуру с участием таких стран, как Великобритания и Норвегия", – предлагает бывший топ-дипломат ЕС.

В-четвертых, Европа должна обратиться к странам Глобального Юга, чтобы уменьшить давление со стороны Трампа и Путина и сохранить многостороннюю систему.

"Но для этого придется изменить подходы: отойти от политики "крепости Европа" в отношении миграции и прекратить снисходительность к ультраправому правительству премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Терпимость к нетерпимому в Газе лишила нас большей части морального авторитета", – считает Жозеп Боррель.

Реально ли провозгласить независимость Европы от США?

"К счастью, недавние заявления Фридриха Мерца, новоназначенного канцлера Германии, свидетельствуют, что даже одно из самых традиционных атлантических государств Европы осознает новые вызовы", – обращает внимание автор колонки.

Он призывает центристские силы Европы – христианских демократов, социал-демократов, либералов и зеленых – объединиться, чтобы вместе противостоять Трампу.

"Добиться независимости Европы от США будет нелегко. Но если мы не будем действовать сейчас – решительно и сплоченно, – будущее нашей социальной и демократической модели может быть мрачным", – предупреждает бывший топ-дипломат ЕС.

Подробнее – в колонке Жозепа Борреля, которая изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Независимость от Соединенных Штатов Трампа: 4 шага для Европы.