Рубіо назвав рішення Німеччини визнати "АдН" екстремістською "тиранією під маскою"

Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина визнала ультраправу "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською.

Про це написав у Х, передає "Європейська правда".

Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало усю партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

"Німеччина щойно надала своїй розвідці нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія – це тиранія під маскою", – прокоментував це Рубіо.

Держсекретар США вважає "справжнім екстремізмом" не "популярна партія "Альтернатива для Німеччини", яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а "смертоносна політика відкритих кордонів для іммігрантів, яку проводить істеблішмент і якій протистоїть "АдН".

"Німеччина повинна змінити курс", – додав він.

Варто зазначити, що у поки ще чинному німецькому уряді з обережністю ставляться до можливості заборони партії "Альтернатива для Німеччини".

На дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях.

За даними опитування, що проводилося на початку квітня, "АдН" вперше очолила рейтинг політсил країни.