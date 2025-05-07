У Литві побоюються провокацій з боку РФ до 9 травня

За оцінкою Департаменту державної безпеки Литви (VSD), з наближенням 80-ї річниці перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною, ймовірність диверсій, провокацій та інформаційних атак, організованих російськими спецслужбами проти Литви, зросла.

Про це йдеться в заяві VSD для ЗМІ, опублікованій у середу, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Після початку російського вторгнення в Україну були випадки, коли російські спецслужби здійснювали диверсії та акти вандалізму проти Литви під час так званого "Дня Перемоги".

Також у зазначений період проти Литви були здійснені інформаційні атаки, в ході яких робилися спроби представити операції російських спецслужб як дії незалежно сформованих груп, які не згодні з політикою Литви, а також поширювалися фейкові новини про нібито репресії правоохоронних органів проти литовських жителів, які святкували так званий "День Перемоги", йдеться в заяві Департаменту держбезпеки.

Департамент звертає увагу на те, що в останні місяці радикальна риторика представників кремлівського режиму та пропагандистів проти Литви та інших країн Балтії посилилася.

Окрім звинувачень у нібито переписанні історії та реабілітації нацизму, які циркулюють вже кілька років, посилилися відкриті заклики до військової агресії проти країн Балтії. Також останнім часом російський режим активно готує і публікує літературу на теми, пов'язані з історією Литви, яка відповідає офіційному історичному наративу Росії. Деякі з цих публікацій намагалися поширити на території Литви.

Провокації та інформаційні операції мають на меті викликати страх і паніку в суспільстві, а також посилити недовіру до рішень держави та роботи державних інститутів.

Департамент закликає жителів Литви критично оцінювати інформацію, що з'являється в російських пропагандистських каналах або джерелах інформації з нечіткою приналежністю.

Нагадаємо, з 3 травня у Литві набули чинності додаткові обмеження для громадян Росії, які передбачають втрату посвідки на проживання для тих осіб, які протягом трьох місяців без об'єктивних причин більш ніж один раз вирушать до РФ або Білорусі.

Нещодавно у литовському Сеймі запропонували внести законопроєкти, які забороняють громадянам Росії купувати житло поруч із військовими та стратегічними об'єктами.