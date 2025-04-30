У Литві пропонують заборонити росіянам купувати житло поруч із військовими об'єктами

Фракція консерваторів у Сеймі Литви пропонує внести законопроєкти, які забороняють громадянам Росії купувати житло поруч із військовими та стратегічними об'єктами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Єдиний виняток консерватори пропонують зробити для тих росіян, які отримають відповідний дозвіл на купівлю такого житла від установи, уповноваженої урядом.

Лідер парламентської фракції консерваторів Міндаугас Лінге заявив, що уряд сам має вирішити, яка саме установа має видавати такі дозволи.

Пропозиція консерваторів ґрунтується на прикладі Фінляндії – у цій країні дозволи на придбання нерухомості видає Міністерство національної оборони, однак у Литві пропонується робити це відповідно до порядку, затвердженого урядом.

Нещодавно Сейм Литви продовжив національні санкції щодо громадян Росії та Білорусі ще на рік.

Крім того, уряд заборонив громадянам Литви, які мають також російські, білоруські або китайські паспорти, а також особам без литовського громадянства вступати до Військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса.