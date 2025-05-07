В Литве опасаются провокаций со стороны РФ к 9 мая

По оценке Департамента государственной безопасности Литвы (VSD), с приближением 80-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией, вероятность диверсий, провокаций и информационных атак, организованных российскими спецслужбами против Литвы, возросла.

Об этом говорится в заявлении VSD для СМИ, опубликованном в среду, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

После начала российского вторжения в Украину были случаи, когда российские спецслужбы осуществляли диверсии и акты вандализма против Литвы во время так называемого "Дня Победы".

Также в указанный период против Литвы были осуществлены информационные атаки, в ходе которых предпринимались попытки представить операции российских спецслужб как действия независимо сформированных групп, которые не согласны с политикой Литвы, а также распространялись фейковые новости о якобы репрессиях правоохранительных органов против литовских жителей, которые праздновали так называемый "День Победы", говорится в заявлении Департамента госбезопасности.

Департамент обращает внимание на то, что в последние месяцы радикальная риторика представителей кремлевского режима и пропагандистов против Литвы и других стран Балтии усилилась.

Кроме обвинений в якобы переписывании истории и реабилитации нацизма, которые циркулируют уже несколько лет, усилились открытые призывы к военной агрессии против стран Балтии. Также в последнее время российский режим активно готовит и публикует литературу на темы, связанные с историей Литвы, которая соответствует официальному историческому нарративу России. Некоторые из этих публикаций пытались распространить на территории Литвы.

Провокации и информационные операции имеют целью вызвать страх и панику в обществе, а также усилить недоверие к решениям государства и работе государственных институтов.

Департамент призывает жителей Литвы критически оценивать информацию, появляющуюся в российских пропагандистских каналах или источниках информации с нечеткой принадлежностью.

Напомним, с 3 мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России, которые предусматривают потерю вида на жительство для тех лиц, которые в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза отправятся в РФ или Беларусь.

Недавно в литовском Сейме предложили внести законопроекты, которые запрещают гражданам России покупать жилье рядом с военными и стратегическими объектами.