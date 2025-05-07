Які проблеми показало обрання Мерца і чи може це вплинути на підтримку України

6 травня, як і очікувалося, Німеччина отримала свого десятого канцлера. Однак відбулося це геть не так, як було заплановано.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц став першим канцлером повоєнної Німеччини, обраним не з першої спроби.

Виходить, всередині владної коаліції існує чимала опозиція канцлеру Мерцу – і цей фактор може виявитися визначальним для подальшої роботи уряду.

А одночасно – цей конфуз у Бундестазі став подарунком для ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Давши їй підстави говорити про неминучість нових дострокових виборів.

Про те, як проходило обрання канцлера Німеччини, які проблеми воно показало і чи може це вплинути на підтримку України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної Канцлер з другої спроби: як обрання Мерца стало політичним землетрусом для Німеччини. Далі – стислий її виклад.

Невдале голосування вранці 6 травня нагадувало грім серед ясного неба.

Принаймні 18 депутатів коаліції ХДС/ХСС і СДПН відмовилися підтримати Фрідріха Мерца.

Зрештою, у другому турі голосування Фрідріх Мерц був обраний канцлером 325 голосами. Хоча і цього разу троє депутатів його не підтримали.

Вже у перші хвилини після невдалого голосування у Бундестазі поряд з пошуками шляхів виходу почалися і пошуки винних.

Правда може так і залишитися невідомою. Ясно лише те, що лідер ХДС не має безумовної підтримки в коаліції.

На це вже звернули увагу політичні опоненти.

Лівий політик Дітмар Бартш після першого туру написав у X: "Який початок! Соромно. Мерц досяг того, чого не досяг ніхто до нього".

"Це показує, на якому слабкому фундаменті побудована мала коаліція ХДС/ХСС і СДПН, яку відкинули громадяни", – прокоментувала у X лідерка фракції "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель.

Ймовірно, у майбутньому канцлеру Фрідріху Мерцу нелегко буде забезпечити підтримку важливих рішень і політичних проєктів. А враховуючи розбіжності між ХДС та СДПН стосовно, приміром, передачі Україні крилатих ракет Taurus, можна очікувати, що не все йтиме гладко і в "українській" політиці нового уряду.

Консерватори і соціал-демократи прагнули продемонструвати ефективне управління і менше суперечок, аніж попередники, і тим самим завдати удару по зростаючих рейтингах ультраправих.

Але все вийшло навпаки – поразка Мерца в першому турі голосування зіграла на руку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Її лідери не приховували зловтіхи і навіть говорили про дострокові парламентські вибори.

Ультраправі насолоджувалися хаосом і заявляли, що самі готові взяти на себе відповідальність за урядування.

Німеччина донедавна вважалася оплотом політичної стабільності. Розвал попередньої коаліції та перше в німецькій історії провальне голосування за обрання канцлера свідчать, що ці часи скінчилися.

І це не може не сіяти сумнівів щодо перспектив підтримки України новим урядом. Обидві коаліційні партії, хоч і є відкрито проукраїнськими, все ж мають розбіжності.

Лишається сподіватися, що їм вдасться відновити взаємну довіру і Німеччина поверне собі роль осередку стабільності в Європі і продовжить бути одним із лідерів у підтримці України.

Якщо до осені уряд розпочне реалізацію анонсованих проєктів, Мерц зможе компенсувати стартову поразку.

Докладніше – в матеріалі Іванни Костіної Канцлер з другої спроби: як обрання Мерца стало політичним землетрусом для Німеччини.