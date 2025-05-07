Які проблеми показало обрання Мерца і чи може це вплинути на підтримку України
Новини — Середа, 7 травня 2025, 14:30 —
6 травня, як і очікувалося, Німеччина отримала свого десятого канцлера. Однак відбулося це геть не так, як було заплановано.
Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц став першим канцлером повоєнної Німеччини, обраним не з першої спроби.
Виходить, всередині владної коаліції існує чимала опозиція канцлеру Мерцу – і цей фактор може виявитися визначальним для подальшої роботи уряду.
А одночасно – цей конфуз у Бундестазі став подарунком для ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Давши їй підстави говорити про неминучість нових дострокових виборів.
Про те, як проходило обрання канцлера Німеччини, які проблеми воно показало і чи може це вплинути на підтримку України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної Канцлер з другої спроби: як обрання Мерца стало політичним землетрусом для Німеччини. Далі – стислий її виклад.
Невдале голосування вранці 6 травня нагадувало грім серед ясного неба.
Принаймні 18 депутатів коаліції ХДС/ХСС і СДПН відмовилися підтримати Фрідріха Мерца.
Зрештою, у другому турі голосування Фрідріх Мерц був обраний канцлером 325 голосами. Хоча і цього разу троє депутатів його не підтримали.
Вже у перші хвилини після невдалого голосування у Бундестазі поряд з пошуками шляхів виходу почалися і пошуки винних.
Правда може так і залишитися невідомою. Ясно лише те, що лідер ХДС не має безумовної підтримки в коаліції.
На це вже звернули увагу політичні опоненти.
Лівий політик Дітмар Бартш після першого туру написав у X: "Який початок! Соромно. Мерц досяг того, чого не досяг ніхто до нього".
"Це показує, на якому слабкому фундаменті побудована мала коаліція ХДС/ХСС і СДПН, яку відкинули громадяни", – прокоментувала у X лідерка фракції "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель.
Ймовірно, у майбутньому канцлеру Фрідріху Мерцу нелегко буде забезпечити підтримку важливих рішень і політичних проєктів. А враховуючи розбіжності між ХДС та СДПН стосовно, приміром, передачі Україні крилатих ракет Taurus, можна очікувати, що не все йтиме гладко і в "українській" політиці нового уряду.
Консерватори і соціал-демократи прагнули продемонструвати ефективне управління і менше суперечок, аніж попередники, і тим самим завдати удару по зростаючих рейтингах ультраправих.
Але все вийшло навпаки – поразка Мерца в першому турі голосування зіграла на руку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Її лідери не приховували зловтіхи і навіть говорили про дострокові парламентські вибори.
Ультраправі насолоджувалися хаосом і заявляли, що самі готові взяти на себе відповідальність за урядування.
Німеччина донедавна вважалася оплотом політичної стабільності. Розвал попередньої коаліції та перше в німецькій історії провальне голосування за обрання канцлера свідчать, що ці часи скінчилися.
І це не може не сіяти сумнівів щодо перспектив підтримки України новим урядом. Обидві коаліційні партії, хоч і є відкрито проукраїнськими, все ж мають розбіжності.
Лишається сподіватися, що їм вдасться відновити взаємну довіру і Німеччина поверне собі роль осередку стабільності в Європі і продовжить бути одним із лідерів у підтримці України.
Якщо до осені уряд розпочне реалізацію анонсованих проєктів, Мерц зможе компенсувати стартову поразку.
Докладніше – в матеріалі Іванни Костіної Канцлер з другої спроби: як обрання Мерца стало політичним землетрусом для Німеччини.