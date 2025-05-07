Какие проблемы показало избрание Мерца и может ли это повлиять на поддержку Украины

6 мая, как и ожидалось, Германия получила своего десятого канцлера. Однако произошло это совсем не так, как было запланировано.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц стал первым канцлером послевоенной Германии, избранным не с первой попытки.

Получается, внутри правящей коалиции существует немалая оппозиция канцлеру Мерцу – и этот фактор может оказаться определяющим для дальнейшей работы правительства.

А одновременно – этот конфуз в Бундестаге стал подарком для ультраправой "Альтернативы для Германии". Дав ей основания говорить о неизбежности новых досрочных выборов.

О том, как проходило избрание канцлера Германии, какие проблемы оно показало и может ли это повлиять на поддержку Украины, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Иванны Костиной Канцлер со второй попытки: как избрание Мерца стало политическим землетрясением для Германии. Далее – краткое ее изложение.

Неудачное голосование утром 6 мая напоминало гром среди ясного неба.

По крайней мере 18 депутатов коалиции ХДС/ХСС и СДПГ отказались поддержать Фридриха Мерца.

В конце концов, во втором туре голосования Фридрих Мерц был избран канцлером 325 голосами. Хотя и на этот раз трое депутатов его не поддержали.

Уже в первые минуты после неудачного голосования в Бундестаге наряду с поисками путей выхода начались и поиски виновных.

Правда может так и остаться неизвестной. Ясно лишь то, что лидер ХДС не имеет безусловной поддержки в коалиции.

На это уже обратили внимание политические оппоненты.

Левый политик Дитмар Бартш после первого тура написал в X: "Какое начало! Стыдно. Мерц достиг того, чего не достиг никто до него".

"Это показывает, на каком слабом фундаменте построена малая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, которую отвергли граждане", – прокомментировала в X лидер фракции „Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель.

Вероятно, в будущем канцлеру Фридриху Мерцу нелегко будет обеспечить поддержку важных решений и политических проектов. А учитывая разногласия между ХДС и СДПГ относительно, например, передачи Украине крылатых ракет Taurus, можно ожидать, что не все будет идти гладко и в "украинской" политике нового правительства.

Консерваторы и социал-демократы стремились продемонстрировать эффективное управление и меньше споров, чем предшественники, и тем самым нанести удар по растущим рейтингам ультраправых.

Но все получилось наоборот – поражение Мерца в первом туре голосования сыграло на руку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). Ее лидеры не скрывали злорадства и даже говорили о досрочных парламентских выборах.

Ультраправые наслаждались хаосом и заявляли, что сами готовы взять на себя ответственность за управление.

Германия до недавнего времени считалась оплотом политической стабильности. Развал предыдущей коалиции и первое в немецкой истории провальное голосование за избрание канцлера свидетельствуют, что эти времена закончились.

И это не может не сеять сомнений относительно перспектив поддержки Украины новым правительством. Обе коалиционные партии, хотя и являются открыто проукраинскими, все же имеют разногласия.

Остается надеяться, что им удастся восстановить взаимное доверие и Германия вернет себе роль центра стабильности в Европе и продолжит быть одним из лидеров в поддержке Украины.

Если до осени правительство начнет реализацию анонсированных проектов, Мерц сможет компенсировать стартовое поражение.

Подробнее – в материале Иванны Костиной Канцлер со второй попытки: как избрание Мерца стало политическим землетрясением для Германии.