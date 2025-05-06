Німецькі ультраправі не приховують зловтіхи після провалу Мерца і кажуть про нові вибори

Лідери парламентської фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла задоволені через те, що парламент не зміг з першої спроби обрати канцлера.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Лідери найбільшої опозиційної партії, що має 152 представників, відповідаючи на питання журналістів, не приховували гарного настрою. Хрупалла назвав це "хорошим днем".

Вайдель заявила: "Фальсифікатор виборів і брехун Фрідріх Мерц провалився в першому турі".

За її словами, це ознака "нестабільності майбутнього уряду".

Зараз, вважає вона, потрібно "зробити різкий крок, щоб негайно покласти край повільній загибелі Фрідріха Мерца" і "розчистити шлях для нових виборів".

Як відомо, нижня палата німецького парламенту несподівано не змогла обрати Фрідріха Мерца канцлером з першої спроби.

За законом тепер у німецьких депутатів є 14 днів на повторне голосування. Кандидатуру Мерца можуть подати вдруге, якщо буде певність у необхідній кількості голосів. Однак можуть бути висунуті інші кандидати. Але їм також необхідна підтримка більшості в 316 голосів.

Варто зазначити, що в Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН, які домовилися про коаліцію і погодили те, що Мерц стане канцлером.

Сесію Бундестагу після невдалого голосування перервали.