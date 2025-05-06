Бундестаг з другої спроби підтримав призначення Мерца канцлером

Бундестаг Німеччини з другої спроби підтримав призначення новим канцлером лідера християнських демократів Фрідріха Мерца.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Депутати Бундестагу нового скликання 325 голосами підтримали призначення Фрідріха Мерца канцлером.

Це сталося під час повторного голосування – після провалу першої спроби вранці 6 травня, що стало безпрецедентним випадком. Для позитивного результату не вистачило лише шести голосів. При цьому у Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

Після провалу голосування сесію Бундестагу перервали. Невдовзі стало відомо, що ХДС/ХСС хочуть провести другий раунд виборів канцлера цього ж дня.

Читайте також: Мерц та його команда: хто увійде у новий уряд Німеччини і що це означає для України.