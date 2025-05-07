Фіцо заявив про "серйозну спробу" зірвати його візит до Москви

Виправлено 21:27. Уточнений переклад у четвертому абзаці.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не відмовиться від наміру приїхати до Москви попри спроби його зірвати.

Про це він заявив у зверненні на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У відео ввечері 7 травня Фіцо сказав, що "кілька хвилин тому" отримав повідомлення від Естонії про неможливість прольоту літака з ним для візиту до Москви.

"Звичайно, це навмисна спроба зірвати мій візит до Москви. Це надзвичайно порушує усю нашу програму", – заявив словацький премʼєр, поскаржившись на те, що вже не встигає приїхати до Росії ввечері в четвер.

Він водночас запевнив, що його протокол робить усе, аби Фіцо зміг потрапити до Москви та "взяти участь у чотирьох надзвичайно важливих двосторонніх зустрічах" 9 травня.

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

Цікаво, що в офіційній програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про участь Фіцо у параді на Красній площі.