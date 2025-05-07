У програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про участь у параді

У Словаччині оприлюднили деталі візиту прем’єра Роберта Фіцо до Москви, у ній немає згадки про участь Фіцо у параді на Красній площі.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Вдень 7 травня на Facebook-сторінці уряду Словаччини опублікували програму візиту Роберта Фіцо до Москви.

Першим пунктом у ній вказано покладання вінка до могили невідомого солдата біля Кремля. Далі наведено перелік запланованих двосторонніх зустрічей – з правителем Росії Владіміром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Лулою да Сільва і генсеком Комуністичної партії Китаю То Ламом.

Згадок про участь Фіцо у параді на Красній площі немає.

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

Вучич вже прибув до російської столиці – з вимушеною зупинкою у Баку через повітряну тривогу у Росії.

Окрім того, до Москви прямує невелика група депутатів Європарламенту.