Фіцо пірнув у річку, аби довести, що здоровий

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо відреагував на чутки про погіршення здоровʼя, опублікувавши фото, де він у футболці пірнув у Дунай.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На своєму Facebook премʼєр Словаччини Фіцо написав, що запросив журналістів, які цікавились його здоровʼям, "розім'ятися і поплавати".

"Ніхто не прийшов. Я розумію. Мабуть, трохи накрапало і було прохолодно", – додав він, прикріпивши фото свого купання у Дунаї.

В останні дні у словацьких ЗМІ припускали, що у Фіцо погіршився стан здоровʼя, оскільки він несподівано скасував участь у кількох заходах з нагоди Першотравня.

На цьому тлі російські джерела навіть допускали, що премʼєр Словаччини може не приїхати до Москви 9 травня – хоча є єдиним лідером ЄС, який на це зголосився.

Соратники Фіцо, однак, спростували ці чутки. А сам словацький премʼєр напередодні визнав, що має деякі проблеми зі здоровʼям після замаху у травні 2024 року, але вони не впливають на його роботу.