ЗМІ: Румунії через проблеми з урядом можуть заблокувати мільярди євро ЄС

Нинішній тимчасовий уряд Румунії не має повноважень впровадити податкову реформу, яку Єврокомісія називала умовою виділення частини фінансування з фондів ЄС.

Про це стало відомо телеканалу Digi24 з урядових джерел, передає "Європейська правда".

Єврокомісія вимагає від Румунії внести зміни до податкового законодавства, аби збільшити надходження до державного бюджету і подолати значний бюджетний дефіцит.

Влада в Бухаресті мала впровадити заходи до квітня 2025 року, але через виборчий процес попросила ЄС відкласти цей термін до червня, причому самі заходи мали б набути чинності вже у 2026-му.

Але оскільки премʼєр Румунії Марчел Чолаку подав у відставку, нині в країні працює тимчасовий уряд, який не має повноважень подавати законопроєкти та надзвичайні постанови, тому податкова реформа буде знову відкладена.

"На кону стоїть понад 45 мільярдів євро лише з фондів згуртування ЄС на період 2021-2027 років, до яких додаються 19 мільярдів євро з Національного плану відновлення та стійкості Румунії", – ідеться в матеріалі.

Якщо кошти ЄС усе ж будуть заблоковані, це відбудеться поступово і тільки після додаткових переговорів з Брюсселем, кажуть джерела Digi24 в уряді Румунії. Однак це буде ударом по іміджу країни на міжнародних ринках, додають вони.

Ситуацію з податковою реформою вже обговорили в тимчасовому уряді Румунії, але про конкретні рішення поки не оголошували.

Тимчасовий президент Іліє Боложан 6 травня призначив виконувача обовʼязків глави уряду Каталіна Предою після того, як Марчел Чолаку подав у відставку з посади прем'єр-міністра.

Причиною став провал висунутого владою кандидата на президентських виборах Кріна Антонеску.

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