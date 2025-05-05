Премʼєр Румунії подав у відставку

Румунський премʼєр-міністр і лідер Соціал-демократичної партії Румунії Марчел Чолаку оголосив про відставку на тлі провальних результатів першого туру виборів президента для очолюваної ним коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на G4Media.ro.

Після засідання керівництва Соціал-демократичної партії Румунії Чолаку оголосив, що ввечері 5 травня подасть у відставку з посади прем'єр-міністра.

Він зазначив, що міністри його партії обговорять з представниками інших політсил коаліції, чи залишатимуться вони тимчасовими членами уряду. Про можливість виходу соціал-демократів з коаліції Чолаку заявляв раніше.

"Ця коаліція не є легітимною, оскільки її кандидат не вийшов у другий тур", – вважає глава уряду Румунії.

Чолаку додав, що майбутній румунський президент, якого оберуть 18 травня, "разом із партіями, які можуть створити більшість у парламенті, вирішить, хто буде керувати країною і хто стане прем'єр-міністром".

Після прийняття відставки Чолаку виконувач обовʼязків президента Румунії Іліє Боложан має призначити тимчасового премʼєра. ЗМІ раніше писали, що ним може стати міністр освіти Даніель Давід.

Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

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