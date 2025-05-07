СМИ: Румынии из-за проблем с правительством могут заблокировать миллиарды евро ЕС

Нынешнее временное правительство Румынии не имеет полномочий внедрить налоговую реформу, которую Еврокомиссия называла условием выделения части финансирования из фондов ЕС.

Об этом стало известно телеканалу Digi24 из правительственных источников, передает "Европейская правда".

Еврокомиссия требует от Румынии внести изменения в налоговое законодательство, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет и преодолеть значительный бюджетный дефицит.

Власти в Бухаресте должны были внедрить меры до апреля 2025 года, но из-за избирательного процесса попросили ЕС отложить этот срок до июня, причем сами меры должны были вступить в силу уже в 2026-м.

Но поскольку премьер Румынии Марчел Чолаку подал в отставку, сейчас в стране работает временное правительство, которое не имеет полномочий подавать законопроекты и чрезвычайные постановления, поэтому налоговая реформа будет снова отложена.

"На кону стоит более 45 миллиардов евро только из фондов сплочения ЕС на период 2021-2027 годов, к которым добавляются 19 миллиардов евро из Национального плана восстановления и устойчивости Румынии", – говорится в материале.

Если средства ЕС все же будут заблокированы, это произойдет постепенно и только после дополнительных переговоров с Брюсселем, говорят источники Digi24 в правительстве Румынии. Однако это будет ударом по имиджу страны на международных рынках, добавляют они.

Ситуацию с налоговой реформой уже обсудили во временном правительстве Румынии, но о конкретных решениях пока не объявляли.

Временный президент Илие Боложан 6 мая назначил исполняющим обязанности главы правительства Каталина Предою после того, как Марчел Чолаку подал в отставку с поста премьер-министра.

Причиной стал провал выдвинутого властью кандидата на президентских выборах Крина Антонеску.

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