Дуда заявив, що США відіграли "ключову роль" у завершенні Другої світової війни

Президент Польщі Анджей Дуда у своїй заяві до 80-річчя завершення Другої світової війни відзначив "ключову роль", яку відіграли США для закінчення цього міждержавного конфлікту.

Про це польський президент написав у четвер у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі Дуда наголосив, що сьогодні світ потребує миру, згадавши про російську агресію проти України, конфлікт на Близькому Сході та зіткнення між Індією та Пакистаном.

Він підкреслив, що для Польщі кінець Другої світової війни не означав омріяну свободу, а приніс комуністичне рабство, тому нині "у вільній і суверенній Польщі" це пам'ятають і роблять висновки.

Водночас він підкреслив, що Європа "завдячує своєю безпекою саме залученню США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни, а згодом і під час холодної війни".

"Так є і сьогодні. Тому ми хочемо зміцнювати трансатлантичні зв'язки. Це не лише дипломатичні жести. Це конкретні дії. Щоб відлякувати, не піддаватися. Щоб захистити безпеку нашу і майбутніх поколінь", – зазначив польський президент.

Він закликав "до відповідальності за мир" та до "побудови світу, заснованого на силі права, а не на праві сили".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що перемога у Другій світовій війні стала можливою "переважно завдяки" Штатам. За його словами, "США вступили в цю війну і виграли її".

Раніше Трамп оголосив, що 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні.