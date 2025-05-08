Дуда заявил, что США сыграли "ключевую роль" в завершении Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда в своем заявлении к 80-летию окончания Второй мировой войны отметил "ключевую роль", которую сыграли США для завершения этого межгосударственного конфликта.

Об этом польский президент написал в четверг в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

В своем посте Дуда подчеркнул, что сегодня мир нуждается в мире, вспомнив о российской агрессии против Украины, конфликте на Ближнем Востоке и столкновениях между Индией и Пакистаном.

Он подчеркнул, что для Польши конец Второй мировой войны не означал желанную свободу, а принес коммунистическое рабство, поэтому сейчас "в свободной и суверенной Польше" об этом помнят и делают выводы.

В то же время он подчеркнул, что Европа "обязана своей безопасностью именно привлечению США, которые сыграли ключевую роль в завершении Второй мировой войны, а впоследствии и во время холодной войны".

"Так есть и сегодня. Поэтому мы хотим укреплять трансатлантические связи. Это не только дипломатические жесты. Это конкретные действия. Чтобы отпугивать, не поддаваться. Чтобы защитить безопасность нашу и будущих поколений", – отметил польский президент.

Он призвал „к ответственности за мир" и к „построению мира, основанного на силе права, а не на праве силы".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне стала возможной "преимущественно благодаря" Штатам. По его словам, "США вступили в эту войну и выиграли ее".

Ранее Трамп объявил, что 8 мая в Соединенных Штатах будут отмечать День победы во Второй мировой войне.