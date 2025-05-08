Болгарська контррозвідка, Державне агентство національної безпеки (SANS), визнала поглиблення кризи в системі охорони здоров'я країни "значним процесом, що створює ризики" для національної безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Згідно з доповіддю SANS, з якою ознайомилося Euractiv, агентство виділяє чотири ключові сценарії, пов'язані з охороною здоров'я, які становлять серйозну загрозу стабільності Болгарії.

Серед них – можливість виникнення нових епідемій, спричинених міграцією населення з конфліктних регіонів та низьким рівнем імунізації; загострення проблеми антимікробної резистентності через широке застосування антибіотиків; зростання дефіциту медичного персоналу, особливо в державних і муніципальних лікарнях; періодична нестача необхідних і дорогих ліків.

Ця безпрецедентна оцінка ставить охорону здоров'я в центр уваги національної безпеки Болгарії, що відображає зростання стурбованості щодо здатності системи реагувати на загрози громадському здоров'ю.

У звіті йдеться про зростання антимікробної резистентності (АМР), що значною мірою зумовлене надмірним та неправильним використанням антибіотиків. SANS зазначає, що АМР суттєво обмежує можливості лікування інфекцій, що становить значну загрозу для здоров'я населення та стійкості системи охорони здоров'я.

Агентство також вказує на "посилення дефіциту медичного персоналу, особливо в державних та муніципальних лікарнях". Цей дефіцит поглиблює існуючу нерівність у доступі до медичної допомоги, особливо в малих містах і сільських регіонах, та послаблює загальну спроможність національної системи охорони здоров'я.

У звіті SANS також наголошується на періодичній нестачі на ринку критично важливих і дорогих ліків. Основними факторами, що спричиняють цю нестачу, є проблеми з ланцюгами постачання, поширення паралельного експорту та зростання внутрішнього попиту, що ставить під загрозу надання медичної допомоги пацієнтам і може посилити кризу в галузі охорони здоров'я в разі надзвичайної ситуації.

У звіті наголошується на необхідності вжиття термінових і скоординованих заходів у всіх секторах уряду для усунення цих ризиків.

Болгарська медична асоціація (БМА) закликала до збільшення внесків на медичне страхування в країні, попередивши, що система охорони здоров'я Болгарії стоїть на межі колапсу, оскільки лікарні по всій країні припиняють надання базових послуг, включаючи пологові та педіатричні відділення.

БМА розкритикувала постійне недофінансування сектору охорони здоров'я, зазначивши, що Болгарія виділяє найменшу частку ВВП на охорону здоров'я серед країн-членів ЄС і має найнижчий рівень внесків на медичне страхування.

Серед додаткових заходів, запропонованих БМА, – реформи в освіті та підготовці медсестер і акушерок, спрямовані на підвищення привабливості цих професій та надання студентам можливості брати активну участь у клінічній роботі під час навчання.

БМА також закликала до подальшого розвитку механізмів підтримки лікарень, які є єдиними постачальниками медичних послуг у своїх муніципалітетах, з метою зменшення їхньої залежності від кількості пацієнтів та забезпечення їхньої фінансової стабільності.

З огляду на загрозу того, що нинішня хвиля закриттів може набути широкого розмаху, залишивши цілі регіони без базової медичної допомоги, БМА закликала уряд вжити негайних заходів для забезпечення стабільності системи.

Нагадаємо, німецька влада визнала незворотні негативні наслідки вакцинації проти коронавірусу у майже 600 випадках, що становить мізерну частку від усіх щеплень.

Минулого року суд Берліна на 3 тисячі євро оштрафував викладача, який порівнював зобов'язання вакцинації від COVID-19 з Голокостом.