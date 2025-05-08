Болгарская контрразведка, Государственное агентство национальной безопасности (SANS), признала углубление кризиса в системе здравоохранения страны "значительным процессом, создающим риски" для национальной безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Согласно докладу SANS, с которым ознакомилось Euractiv, агентство выделяет четыре ключевых сценария, связанных со здравоохранением, которые представляют серьезную угрозу стабильности Болгарии.

Среди них – возможность возникновения новых эпидемий, вызванных миграцией населения из конфликтных регионов и низким уровнем иммунизации; обострение проблемы антимикробной резистентности из-за широкого применения антибиотиков; растущий дефицит медицинского персонала, особенно в государственных и муниципальных больницах; периодическая нехватка необходимых и дорогих лекарств.

Эта беспрецедентная оценка ставит здравоохранение в центр внимания национальной безопасности Болгарии, что отражает растущую обеспокоенность способностью системы реагировать на угрозы общественному здоровью.

В отчете говорится о росте антимикробной резистентности (АМР), что в значительной степени обусловлено чрезмерным и неправильным использованием антибиотиков. SANS отмечает, что АМР существенно ограничивает возможности лечения инфекций, что представляет значительную угрозу для здоровья населения и устойчивости системы здравоохранения.

Агентство также указывает на "усиление дефицита медицинского персонала, особенно в государственных и муниципальных больницах". Этот дефицит углубляет существующее неравенство в доступе к медицинской помощи, особенно в малых городах и сельских регионах, и ослабляет общую способность национальной системы здравоохранения.

В отчете SANS также отмечается периодическая нехватка на рынке критически важных и дорогих лекарств. Основными факторами, вызывающими эту нехватку, являются проблемы с цепочками поставок, распространение параллельного экспорта и рост внутреннего спроса, что ставит под угрозу оказание медицинской помощи пациентам и может усилить кризис в области здравоохранения в случае чрезвычайной ситуации.

В отчете отмечается необходимость принятия срочных и скоординированных мер во всех секторах правительства для устранения этих рисков.

Болгарская медицинская ассоциация (БМА) призвала к увеличению взносов на медицинское страхование в стране, предупредив, что система здравоохранения страны стоит на грани коллапса, поскольку больницы по всей стране прекращают предоставление базовых услуг, включая родильные и педиатрические отделения.

БМА раскритиковала постоянное недофинансирование сектора здравоохранения, отметив, что Болгария выделяет наименьшую долю ВВП на здравоохранение среди стран-членов ЕС и имеет самый низкий уровень взносов на медицинское страхование.

Среди дополнительных мер, предложенных БМА, – реформы в образовании и подготовке медсестер и акушерок, направленные на повышение привлекательности этих профессий и предоставление студентам возможности активно участвовать в клинической работе во время обучения.

БМА также призвала к дальнейшему развитию механизмов поддержки больниц, которые являются единственными поставщиками медицинских услуг в своих муниципалитетах, с целью уменьшения их зависимости от количества пациентов и обеспечения их финансовой стабильности.

Учитывая угрозу того, что нынешняя волна закрытий может приобрести широкий размах, оставив целые регионы без базовой медицинской помощи, БМА призвала правительство принять немедленные меры для обеспечения стабильности системы.

Напомним, немецкие власти признали необратимые негативные последствия вакцинации против коронавируса в почти 600 случаях, что составляет мизерную долю от всех прививок.

В прошлом году суд Берлина на 3 тысячи евро оштрафовал преподавателя, который сравнивал обязательства вакцинации от COVID-19 с Холокостом.