Іспанський острів залишився без світла

Один з іспанських островів зіштовхнувся із відключенням електроенергії у четвер, 8 травня.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

У четвер, 8 травня, на іспанському острові Ла-Пальма, що входить до складу Канарського архіпелагу, сталося відключення електроенергії в кількох районах.

Острів не постраждав від масштабного блекауту, який охопив більшу частину Іспанії та Португалії 28 квітня.

Як відомо, Національний суд Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного відключення електроенергії.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів"