Испанский остров остался без света
Новости — Четверг, 8 мая 2025, 13:57 —
Один из испанских островов столкнулся с отключением электроэнергии в четверг, 8 мая.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".
В четверг, 8 мая, на испанском острове Ла-Пальма, входящем в состав Канарского архипелага, произошло отключение электроэнергии в нескольких районах.
Остров не пострадал от масштабного блэкаута, который охватил большую часть Испании и Португалии 28 апреля.
Как известно, Национальный суд Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии.
Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".
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