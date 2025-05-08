Испанский остров остался без света

Один из испанских островов столкнулся с отключением электроэнергии в четверг, 8 мая.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные данные, передает "Европейская правда".

В четверг, 8 мая, на испанском острове Ла-Пальма, входящем в состав Канарского архипелага, произошло отключение электроэнергии в нескольких районах.

Остров не пострадал от масштабного блэкаута, который охватил большую часть Испании и Португалии 28 апреля.

Как известно, Национальный суд Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии.

Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".