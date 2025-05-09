Країни Північної Європи оголосять про розширення партнерства з Україною

Країни, що входять до ініціативи Об’єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force), 9 травня планують оголосити про поглиблене її партнерство з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з комюніке пресслужби уряду Британії.

Лідери країн-учасниць Об’єднаного експедиційного корпусу, які 9 травня зустрінуться в Осло, очікувано оголосять про поглиблене партнерство з Україною, що зробить існуючу взаємодію ще більшою.

"Цей крок забезпечить подальшу підтримку Збройних сил України шляхом інтенсивних навчань, збільшення взаємосумісності військових платформ і вдосконалення підтримки, спрямованої на протидію дезінформації", – зазначають у заяві.

Водночас країни Об’єднаного експедиційного корпусу зможуть вчитися з бойового досвіду української армії.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна зацікавлена у розширенні співпраці з країнами Об’єднаного експедиційного корпусу та повноправному членстві в цій ініціативі.

Об'єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – це коаліція, створена 2014 року й очолювана Великою Британією, до якої входять Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії та Нідерланди. Коаліція фокусується на підтриманні безпеки у Балтійському морі, північній Атлантиці та на Крайній Півночі.

У січні 2025 року ці країни запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури після підозрілого пошкодження підводної ЛЕП Estlink-2 і кількох підводних кабелів зв’язку у Фінській затоці 25 грудня 2024 року. Ця діяльність є доповненням до заходів на національному рівні та у рамках НАТО.