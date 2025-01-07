Країни Північної Європи посилили нагляд за підводною інфраструктурою і "тіньовим флотом"

Країни Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) – формату, що об’єднує Північну Європу, Британію та Нідерланди, – запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури за допомогою новітньої системи, що допоможе виявляти потенційні загрози і швидко помічати підозрілі дії суден.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Британії, яка відіграє провідну роль у цьому форматі.

У рамках операції Nordic Warden, яку фактично запустили ще минулого тижня, будуть відстежувати дані з низки джерел та – використовуючи у тому числі інструменти штучного інтелекту – вираховувати ризики, які може становити те чи інше судно, що прямує через певну зону.

Ключовим приводом для запуску інструменту стало пошкодження підводної ЛЕП Estlink-2 і кількох підводних кабелів зв’язку у Фінській затоці 25 грудня 2024 року. Ця діяльність стане доповненням до заходів на національному рівні та у рамках НАТО.

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Особливу увагу приділяють танкерам, які зараховують до "тіньового флоту" Росії.

"Конкретні судна, які вважаються належними до російського "тіньового флоту", внесені у систему, щоб за ними можна було пильно стежити, коли вони входять у ключові зони інтересу. Якщо встановлено, що є потенційні ризики, система буде відстежувати підозріле судно у реальному часі і одразу видавати попередження, про яке дізнаються країни JEF та союзники у НАТО", – йдеться в оголошенні.

Під посиленим моніторингом будуть 22 ключові зони, серед яких – Ла-Манш, Північне море, протока Каттегат біля берегів Данії та інші місця у Балтійському морі.

"Операція Nordic Warden допоможе захиститися і від умисних диверсій, і від випадків кричущої недбалості, які, як ми бачили, можуть призводити до пошкодження підводних кабелів", – зазначив британський міністр оборони Джон Гілі.

До Об’єднаного експедиційного корпусу входять Британія, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ісландія, Естонія, Латвія та Литва.

Нагадаємо, неофіційно стало відомо, що шведське військове судно виловило з дна Фінської затоки якір танкера Eagle S, який він, ймовірно, "загубив" під час обриву кількох підводних кабелів.

Танкер, який вважають частиною російського "тіньового флоту", стоїть в одній з гаваней біля міста Порвоо. Кількість членів екіпажу, які опинилися під підозрою, сягнула восьми.

На борту танкера триває також інспекція Агентства транспорту і зв’язку Traficom, що зосереджена на технічному стані та дотриманні усіх необхідних вимог.

Детальніше про різдвяний інцидент з обірваними кабелями й ЛЕП у Фінській затоці читайте у статті Російська війна йде під воду.