Страны Северной Европы объявят о расширении партнерства с Украиной

Страны, входящие в инициативу Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force), 9 мая планируют объявить об углублении партнерства с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из коммюнике пресс-службы правительства Великобритании.

Лидеры стран-участниц Объединенного экспедиционного корпуса, которые 9 мая встретятся в Осло, ожидаемо объявят об углублении партнерства с Украиной, что сделает существующее взаимодействие еще более тесным.

"Этот шаг обеспечит дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины путем интенсивных учений, увеличения взаимосовместимости военных платформ и совершенствования поддержки, направленной на противодействие дезинформации", – отмечается в заявлении.

В то же время страны Объединенного экспедиционного корпуса смогут учиться на боевом опыте украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества со странами Объединенного экспедиционного корпуса и полноправном членстве в этой инициативе.

Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – это коалиция, созданная в 2014 году и возглавляемая Великобританией, в которую входят Дания, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, страны Балтии и Нидерланды. Коалиция фокусируется на поддержании безопасности в Балтийском море, северной Атлантике и на Крайнем Севере.

В январе 2025 года эти страны запустили усиленный мониторинг подводной инфраструктуры после подозрительного повреждения подводной ЛЭП Estlink-2 и нескольких подводных кабелей связи в Финском заливе 25 декабря 2024 года. Эта деятельность является дополнением к мерам на национальном уровне и в рамках НАТО.